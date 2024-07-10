С финансового рынка ушли еще 24 компании и один банк за месяц — НБУ

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Количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 990 в июне с 1014 в мае, а количество банков сократилось на один – до 62. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В предыдущем месяце прекратила работать 31 компания.

Больше всего сократилось количество финансовых компаний — на 7 до 548. Также с рынка ушли пять страховщиков non-life, три ломбарда, пять кредитных союзов, четыре лизингодателя (остался один).

Количество страховых брокеров (40), коллекторских компаний (74), life-страховщиков (12) осталось без изменений.

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 31 небанковскую финансовую группу (было 27).

На платежном рынке продолжают действовать 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Рынок поставщиков финансовых платежных услуг также не изменился. Там работают 20 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк–эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

Также на платежном рынке действуют 44 коммерческих агента (было 42) и 36 технологических операторов платежных услуг (без изменений).