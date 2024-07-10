З фінансового ринку пішли ще 24 компанії та один банк за місяць — НБУ

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилась до 990 у червні з 1014 у травні, а кількість банків скоротилася на один – до 62. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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У попередньому місяці припинила працювати 31 компанія.

Найбільше скоротилася кількість фінансових компаній – на 7 до 548. Також з ринку пішли п'ять страховиків non-life, три ломбарди, п'ять кредитних спілок, чотири лізингодавці (залишився один).

Кількість страхових брокерів (40), колекторських компаній (74), life-страховиків (12) залишилася без змін.

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 31 небанківську фінансову групу (було 27).

На платіжному ринку продовжують діяти 18 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Ринок постачальників фінансових платіжних послуг також не змінився. Там працюють 20 платіжних установ, 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг, один банк–емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку.

Також на платіжному ринку діють 44 комерційні агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).