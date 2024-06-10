З небанківського фінансового ринку пішла 31 компанія за місяць — НБУ

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на 31 компанію – з 1045 у квітні до 1014 у травні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Найбільше скоротилася кількість фінансових компаній – на 26 (до 555).

Також пішов з ринку один страховик non-life (залишилося 83), два ломбарди (119) і дві кредитні спілки (125).

Без змін залишилася кількість life-страховиків (12), лізингодавців (5), страхових брокерів (40), колекторських компаній (74).

Ситуація на платіжному ринку залишилася без змін. Там діє 18 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні, та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Також не змінився ринок постачальників фінансових платіжних послуг. На ньому й надалі працюють 20 платіжних установ, 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг, один банк – емітент електронних грошей, один оператор поштового зв'язку.

Кількість банків не змінилася і становила 63.

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 27 небанківських фінансових груп (попередня кількість 22).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 42 комерційні агенти (було 41) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).