Небанковский финансовый рынок покинула 31 компания за месяц — НБУ

Больше всего сократилось количество финансовых компаний

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Количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 31 компанию – с 1045 в апреле до 1014 в мае. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Больше всего сократилось количество финансовых компаний – на 26 (до 555).

Также ушел с рынка один страховщик non-life (осталось 83), два ломбарда (119) и два кредитных союза (125).

Без изменений осталось количество life-страховщиков (12), лизингодателей (5), страховых брокеров (40), коллекторских компаний (74).

Ситуация на платежном рынке осталась без изменений. Там действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Также не изменился рынок поставщиков финансовых платежных услуг. На нем и дальше работают 20 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк – эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи.

Количество банков не изменилось и составило 63.

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (без изменений) и 27 небанковских финансовых групп (предыдущее количество 22).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 42 коммерческих агента (было 41) и 36 технологических операторов платежных услуг (без изменений).