Финансовый сектор увеличил уплату налогов и сборов в бюджет в 2,7 раза в 2024 году — ГНС
Компании из сферы финансовой и страховой деятельности увеличили уплату налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины на 73 млрд грн в январе-июне 2024 года, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
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Рост выплат в госбюджет также зафиксирован в секторе "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – на 23,4%, или на 24,7 млрд грн.
Перерабатывающая промышленность увеличила отчисления на 18,4%, или на 20 млрд грн; сектор профессиональной, научной и технической деятельности – на 78,2%, или на18,8 млрд грн.
Наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей – у предприятий оптовой и розничной торговли – 15,3% от всех поступлений.
Далее следуют перерабатывающая промышленность – 15,1%; финансовая и страховая деятельность – 13,7%; государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 10,9%.
- В первом полугодии местные бюджеты увеличили доходы на 40 млрд грн.
- В июне госбюджет получил 55 млрд грн от продаж гособлигаций.