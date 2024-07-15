Финансовый сектор увеличил уплату налогов и сборов в бюджет в 2,7 раза в 2024 году — ГНС

Наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей – у предприятий оптовой и розничной торговли

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Компании из сферы финансовой и страховой деятельности увеличили уплату налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины на 73 млрд грн в январе-июне 2024 года, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Рост выплат в госбюджет также зафиксирован в секторе "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – на 23,4%, или на 24,7 млрд грн.

Перерабатывающая промышленность увеличила отчисления на 18,4%, или на 20 млрд грн; сектор профессиональной, научной и технической деятельности – на 78,2%, или на18,8 млрд грн.

Наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей – у предприятий оптовой и розничной торговли – 15,3% от всех поступлений.

Далее следуют перерабатывающая промышленность – 15,1%; финансовая и страховая деятельность – 13,7%; государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 10,9%.