Местные бюджеты увеличили доходы на 40 млрд грн в первом полугодии — Минфин

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В общий фонд местных бюджетов поступило 208,7 млрд грн в первом полугодии 2024 года, что на 24% или на 40,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) были:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 115,4 млрд грн

единый налог – 33,5 млрд грн

плата за землю – 18,5 млрд грн

налог на прибыль предприятий частного сектора экономики – 14,3 млрд грн

акцизный налог – 12 млрд грн

налог на недвижимое имущество – 4,7 млрд грн.

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к такому же периоду 2023 зафиксирован в Николаевской (+30,5%), Винницкой (+27,8%), Закарпатской (+27,6%), Киевской (+27,3%) областях, а также в Киеве (+35,8%).

Увеличение доходов в этих областях связано с тем, что в эти регионы переехали внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы Россией.

Наименьший показатель доходов – в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

За счет полученных доходов органы местного самоуправления получают возможность финансировать первоочередных потребностей на местном уровне.