Місцеві бюджети збільшили доходи на 40 млрд грн у першому півріччі — Мінфін

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До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн у першому півріччі 2024 року, що на 24% або на 40,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (у порівнянних умовах). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) були:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 115,4 млрд грн

єдиний податок – 33,5 млрд грн

плата за землю – 18,5 млрд грн

податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки – 14,3 млрд грн

акцизний податок – 12 млрд грн

податок на нерухоме майно – 4,7 млрд грн.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до такого ж періоду 2023 року зафіксований у Миколаївській (+30,5%), Вінницькій (+27,8%), Закарпатській (+27,6%), Київській (+27,3%) областях, а також у Києві (+35,8%).

Збільшення доходів у цих областях пов'язане з тим, що в ці регіони переїхали внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були або тимчасово окуповані Росією.

Найменший показник доходів – в областях, де відбуваються активні бойові дії чи території яких було тимчасово окуповано, зокрема у Донецькій, Запорізькій, Луганській і Херсонській областях.

Коштом одержаних доходів органи місцевого самоврядування мають можливість фінансувати першочергові потреби на місцевому рівні.