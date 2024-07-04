Бюджет получил 55 млрд грн от продаж гособлигаций в июне

За первое полугодие 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Минфин привлек 251,2 млрд грн в эквиваленте

Иллюстрация: Елена Дума/telegram

Министерство финансов привлекло 55 млрд грн в эквиваленте от продажи государственных облигаций в июне, из них гривневых ОВГЗ на 38,4 млрд грн, номинированных в долларах США — на $407 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Из общего объема выпущенных ОВГЗ в июне военных облигаций продано на 35,3 млрд грн.

Роловер инвестиций, то есть процент рефинансирования, в ОВГЗ за июнь составил 120% для гривневых ОВГЗ, 134% для долларовых ОВГЗ. Это означает, что Украина привлекает через государственные облигации большую сумму, чем должна выплачиваться по действующим обязательствам перед инвесторами.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июне равнялась 15,58%, номинированных в долларе – 4,63%.

По состоянию на 1 июля, в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,64 трлн грн. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (43,4%) и НБУ (41,3%). Далее следуют – юридические лица (9,7%), физические лица (3,6%), нерезиденты (2,0%) и территориальные общины (0,03%).

За первое полугодие 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов привлекло 251,28 млрд грн в эквиваленте. За период военного положения — 1,07 трлн грн.