Бюджет отримав 55 млрд грн від продажу держоблігацій у червні

За перше півріччя 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін залучив 251,2 млрд грн в еквіваленті

Ілюстрація: Олена Дума/telegram

Міністерство фінансів залучило 55 млрд грн в еквіваленті від продажу державних облігацій у червні, з них гривневих ОВДП на 38,4 млрд грн, номінованих у доларах США — на $407 млн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Із загального обсягу випущених ОВДП у червні військових облігацій продано на 35,3 млрд грн.

Роловер інвестицій, тобто відсоток рефінансування, в ОВДП за червень становив 120% для гривневих ОВДП, 134% для доларових ОВДП. Це означає, що Україна залучає через державні облігації більшу суму, ніж має виплачувати за чинними зобов'язаннями перед інвесторами.

Середньозважена прибутковість ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 15,58%, номінованих у доларі – 4,63%.

Станом на 1 липня в обігу перебуває ОВДП більш ніж на 1,64 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,4%) та НБУ (41,3%). Далі йдуть – юридичні особи (9,7%), фізичні особи (3,6%), нерезиденти (2,0%) та територіальні громади (0,03%).

За перше півріччя 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило 251,28 млрд грн в еквіваленті. За період воєнного стану – 1,07 трлн грн.