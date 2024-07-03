АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту. Вкладуть $38 млн

До цього АРМА могло розміщувати заарештовану валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%

Ілюстрація: Олена Дума / Telegram

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) проведе першу закупівлю військових облігацій за арештовану валюту. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума з посиланням на відповідне розпорядження Кабінету міністрів.

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Агентство інвестує у купівлю військових облігацій $31 млн та 6,5 млн євро заарештованих коштів, які розміщені на рахунках АРМА.

Прибутковість облігацій — до 4% річних, що забезпечить дохід до $1,6 млн, який буде направлений до державного бюджету.

У травні президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт №10397, який дозволяє АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту.

АРМА могло використовувати передані в управління гривні (або розміщувати їх на депозиті, або купувати за них військові облігації), але для іноземної валюти такого вибору не було. Агентство могло розміщувати валюту лише на депозитних рахунках із максимальним доходом 1%.