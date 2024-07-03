АРМА впервые покупает военные облигации за арестованную валюту. Вложат $38 млн

До этого АРМА могло размещать арестованную валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%.

Иллюстрация: Елена Дума / Telegram

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) проведет первую закупку военных облигаций за арестованную валюту. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума со ссылкой на соответсвующее распоряжение Кабинета министров.

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Агентство инвестирует в покупку военных облигаций $31 млн и 6,5 млн евро арестованных средств, которые размещаются на счетах АРМА.

Доходность облигаций — до 4% годовых, что обеспечит доход до $1,6 млн, который будет направлен в государственный бюджет.

В мае президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект №10397, позволяющий АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту.

АРМА могло использовать переданные в управление гривни (либо размещать их на депозите, либо покупать за них военные облигации), но для иностранной валюты такого выбора не было. Агентство могло размещать валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%.