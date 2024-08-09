З фінансового ринку пішло 27 компаній у липні

Найбільше пішло з ринку фінансових компаній, кредитних спілок і страховиків

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на 23 компанії — до 963 у липні. Кількість банків не змінилася – 62, повідомляє пресслужба Національного банку.

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У червні фінансовий ринок залишили 24 компанії та один банк, у травні – 31 компанія.

Станом на 31 липня на небанківському ринку працювали:

537 фінансових компаній (було 548);

69 страховиків non-life (було 78), 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

114 ломбардів (було 116);

114 кредитних спілок (було 120);

1 лізингодавець (без змін);

40 страхових брокерів (без змін);

75 колекторських компаній (було 74).

Число банківських та небанківських фінансових груп не змінилося. Їх на ринку визнано 18 та 30 відповідно.

На платіжному ринку діє 17 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (було 18), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

На ринку постачальників фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (було 20), 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг, один банк – емітент електронних грошей, один оператор поштового зв'язку.

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 45 комерційних агентів (було 44) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (було 36).