Государство из-за войны за полгода потеряло 3 млрд грн ренты
Государственный и местные бюджеты за первое полугодие 2022 года потеряли более 3 млрд грн ренты. Об этом сообщила Счетная палата, связывающая такое сокращение с началом полномасштабной войны.
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За последние два с половиной года в сводный бюджет поступило 196 млрд грн от ренты, в том числе:
→ 179 млрд грн – за пользование недрами;
→ 6 млрд грн – за пользование радиочастотным ресурсом;
→ 3,9 млрд грн – за лесопользование;
→ 3,5 млрд грн – за транспортировку;
→ 2 млрд грн – за водопользование.
Особенно резко сократилась плата за транзит аммиака по территории Украины. До 2022 года транзитная транспортировка российского аммиака приносила государству ежегодно более 1 млрд грн, но сейчас деятельность единственного в Украине оператора магистрального аммиакопровода прекращена и ренту он не платит.
Резко сократились объемы поступлений от ренты за лесопользование. Это связано с временной оккупацией Россией части территорий Украины, где заготавливалась древесина.
Также перестали платить ренту за водопользование 69% ее плательщиков.
- Украина свела бюджет в 2022 году с дефицитом более 900 млрд грн.
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