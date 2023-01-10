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Государство из-за войны за полгода потеряло 3 млрд грн ренты

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 09:51
Государство из-за войны за полгода потеряло 3 млрд грн ренты - Фото
Фото: Укрхимтрансаммиак

Государственный и местные бюджеты за первое полугодие 2022 года потеряли более 3 млрд грн ренты. Об этом сообщила Счетная палата, связывающая такое сокращение с началом полномасштабной войны.

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За последние два с половиной года в сводный бюджет поступило 196 млрд грн от ренты, в том числе:

→ 179 млрд грн – за пользование недрами;
→ 6 млрд грн – за пользование радиочастотным ресурсом;
→ 3,9 млрд грн – за лесопользование;
→ 3,5 млрд грн – за транспортировку;
→ 2 млрд грн – за водопользование.

В первой половине 2022 года некоторые поступления от ренты начали падать.

Особенно резко сократилась плата за транзит аммиака по территории Украины. До 2022 года транзитная транспортировка российского аммиака приносила государству ежегодно более 1 млрд грн, но сейчас деятельность единственного в Украине оператора магистрального аммиакопровода прекращена и ренту он не платит.

Резко сократились объемы поступлений от ренты за лесопользование. Это связано с временной оккупацией Россией части территорий Украины, где заготавливалась древесина.

Также перестали платить ренту за водопользование 69% ее плательщиков.

Андрій Водяний
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аммиак рента бюджет-2022
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