Украина свела бюджет в 2022 году с дефицитом более 900 млрд грн

Общий фонд государственного бюджета Украины за 2022 год выполнен с дефицитом 909,5 млрд гривень, сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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По сравнению с предыдущим годом он увеличился более чем в пять раз.

Дефицит госбюджета удалось профинансировать путем заимствований, размер которых в прошлом году составил 1261,1 млрд гривень.

Эта сумма состояла из размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета (666,9 млрд грн) и международной кредитной помощи (564,2 млрд грн). Еще 30 млрд грн были привлечены от ОВГЗ для докапитализации Украинской финансовой жилищной компании.

Доходы общего бюджета в 2022 году составили 1491,1 млрд грн.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

→ НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 253,0 млрд грн (в 2021 году – 380,3 млрд грн);

→ НДС с произведенных в Украине товаров – 213,9 млрд грн (в 2021 году – 155,8 млрд грн);

→ налога на доходы физических лиц и военного сбора – 148,4 млрд грн (в 2021 году – 137,6 млрд грн);

→ налога на прибыль предприятий – 117,0 млрд грн (в 2021 году – 147,8 млрд грн);

→ рентной платы за пользование недрами – 81,0 млрд грн (в 2021 году – 53,5 млрд грн);

→ акцизного налога – 78,9 млрд грн (в 2021 году – 68,7 млрд грн);

→ ввозной и вывозной пошлины – 21,0 млрд гривень (в 2021 году – 26,6 млрд грн).

Кроме того, в течение 2022 года 480,6 млрд грн поступило в общий фонд государственного бюджета в виде международной грантовой помощи.

Расходы за 2022 год по общему фонду составили 2 410 млрд грн, в том числе в декабре – 330,5 млрд (новый рекорд).

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Андрій Водяний

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