Госзакупки через Prozorro Market превысили 100 млрд грн. Что покупают

Больше всего через Prozorro Market закупают электроэнергию

Фото: Prozorro / Facebook

Объем продаж через Prozorro Market – электронный каталог для государственных закупок — достиг рекордной отметки 100 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Сейчас 14 000 заказчиков и более 6000 предпринимателей используют этот инструмент. Благодаря высокой конкуренции удалось сэкономить более 12,5 млрд грн бюджетных средств.

Наиболее востребованной категорией в Prozorro Market является электроэнергия – заключено 16 000 сделок на сумму 25,8 млрд грн.

Среди других популярных товаров:

горючее – 17,3 млрд грн;

лекарство – 13,1 млрд грн;

дроны – 4 млрд грн;

медицинские материалы – 3,8 млрд грн;

мясо – 3,6 млрд грн.

Также на Prozorro Market заказчики покупают пищевые продукты, офисное оборудование, товары для обороны, школьные автобусы и многое другое.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в Prozorro Market будут внесены изменения, в частности появится возможность заказчикам сравнивать цены на товары.

В Prozorro Market товары можно приобрести за девять дней. В систему внесены уже проверенные поставщики, готовая тендерная документация и шаблоны договоров. Процесс закупки максимально упрощен: заказчик выбирает товар, формирует запрос, а предприниматели представляют свои ценовые предложения. Затем система автоматически выбирает поставщика по наиболее выгодной цене.

"Сейчас наш главный фокус – расширение ассортимента товаров, чтобы государственные заказчики могли быстро найти все необходимое как для гуманитарных, так и оборонных нужд", – прокомментировал директор ГУ "Профессиональные закупки" Евгений Якубовский.