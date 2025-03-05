Держзакупівлі через Prozorro Market перевищили 100 млрд грн. Що купують

Фото: Prozorro / Facebook

Обсяг продажів через Prozorro Market – електронний каталог для державних закупівель — досяг рекордної позначки 100 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Наразі 14 000 замовників та понад 6000 підприємців використовують цей інструмент. Завдяки високій конкуренції вдалося заощадити понад 12,5 млрд грн бюджетних коштів.

Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія – укладено 16 000 угод на суму 25,8 млрд грн.

Серед інших популярних товарів:

пальне – 17,3 млрд грн;

ліки – 13,1 млрд грн;

дрони – 4 млрд грн;

медичні матеріали – 3,8 млрд грн;

м'ясо – 3,6 млрд грн.

Також на Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, в Prozorro Market будуть внесені зміни, зокрема з'явиться можливість замовникам порівнювати ціни на товари.

У Prozorro Market товари можна придбати за дев'ять днів. До системи внесені вже перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично вибирає постачальника за найвигіднішою ціною.

"Наразі наш головний фокус – розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і оборонних потреб", – прокоментував директор ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.