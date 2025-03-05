Держзакупівлі через Prozorro Market перевищили 100 млрд грн. Що купують
Обсяг продажів через Prozorro Market – електронний каталог для державних закупівель — досяг рекордної позначки 100 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Наразі 14 000 замовників та понад 6000 підприємців використовують цей інструмент. Завдяки високій конкуренції вдалося заощадити понад 12,5 млрд грн бюджетних коштів.
Найбільш затребуваною категорією в Prozorro Market є електроенергія – укладено 16 000 угод на суму 25,8 млрд грн.
Серед інших популярних товарів:
- пальне – 17,3 млрд грн;
- ліки – 13,1 млрд грн;
- дрони – 4 млрд грн;
- медичні матеріали – 3,8 млрд грн;
- м'ясо – 3,6 млрд грн.
Також на Prozorro Market замовники купують харчові продукти, офісне обладнання, товари для оборони, шкільні автобуси та багато іншого.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, в Prozorro Market будуть внесені зміни, зокрема з'явиться можливість замовникам порівнювати ціни на товари.
У Prozorro Market товари можна придбати за дев'ять днів. До системи внесені вже перевірені постачальники, готова тендерна документація та шаблони договорів. Процес закупівлі максимально спрощений: замовник обирає товар, формує запит, а підприємці подають свої цінові пропозиції. Потім система автоматично вибирає постачальника за найвигіднішою ціною.
"Наразі наш головний фокус – розширення асортименту товарів, щоб державні замовники могли швидко знайти все необхідне як для гуманітарних, так і оборонних потреб", – прокоментував директор ДУ "Професійні закупівлі" Євген Якубовський.
- 4 березня 2025 року Міноборони посилило контроль за постачанням для Держслужби спецтранспорту.