Греция намерена досрочно погасить часть кредита МВФ

Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на своей странице в Instagram.

"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита МВФ. Этот шаг повышает доверие к стране, улучшает показатели устойчивости государственного долга и экономит ресурсы для Греческого государства", - написал он.

По словам министра финансов Греции Христоса Стайкураса, этот шаг укрепит доверие к стране и позволит сэкономить около 70 млн евро, так как позволит закрыть дорогостоящие кредиты с годовой процентной ставкой 4,91%, передает Le Figaro.

Всего правительство Греции планирует выплатить 2,9 млрд евро ($3,2 млрд) из оставшихся 8,8 млрд долга перед МВФ.