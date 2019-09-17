Греция намерена досрочно погасить часть кредита МВФ

Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на своей странице в Instagram.
"Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита МВФ. Этот шаг повышает доверие к стране, улучшает показатели устойчивости государственного долга и экономит ресурсы для Греческого государства", - написал он.
По словам министра финансов Греции Христоса Стайкураса, этот шаг укрепит доверие к стране и позволит сэкономить около 70 млн евро, так как позволит закрыть дорогостоящие кредиты с годовой процентной ставкой 4,91%, передает Le Figaro.
Всего правительство Греции планирует выплатить 2,9 млрд евро ($3,2 млрд) из оставшихся 8,8 млрд долга перед МВФ.
С момента начала финансового кризиса в Греции в 2010 году страна получила от европейских кредиторов в рамках трех программ финансовой помощи 241,6 млрд евро. Летом прошлого года Греция завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи, внедренную странами еврозоны. По итогам 2018-го внешний долг Греции составил 335 млрд евро или 180% ВВП. Подробнее о финансовом кризисе и как Греция из него выходила вы можете прочитать тут>>>.