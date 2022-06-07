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Гривня хорошо защищена. Война не увеличила количество фальшивых денег – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 16:11
Гривня хорошо защищена. Война не увеличила количество фальшивых денег – НБУ - Фото
Фото: unsplash.com

Несмотря на военные действия, в Украине не увеличилось количество фальшивых денег – ни гривни, ни иностранной валюты, рассказал в интервью LIGA.net заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

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Среди всех изъятых поддельных валютных банкнот доллары США занимают более 90%. Номиналы $100 и $50 в общем количестве подделок встречаются чаще всего.

"92% изъятых поддельных банкнот — это доллары США. У номиналов $50 и $100 доли в 28% и 69% от общего количества подделок. Если говорить о фальшивых евро — это банкноты 100 и 200 евро", — рассказал Шабан.

Количество фальшивой иностранной валюты, попадающей в банковские отделения, в целом не увеличилось. Аналогичная ситуация и с поддельными гривневыми купюрами.

"В прошлом году на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось семь поддельных. Это очень низкий показатель. Например, в еврозоне этот показатель составляет 12 подделок на миллион настоящих купюр. Сейчас, по нашим оценкам, в Украине картина существенно не изменилась", — отметил замглавы. НБУ.

По данным регулятора, чаще всего сейчас подделывают банкноты старого образца – 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. На них приходится более 80% общего количества изъятых.

В НБУ подчеркнули, что самый высокий риск встретить поддельную иностранную валюту или гривню на черном рынке валютного обмена.

Читайте полный текст интервью с Алексеем Шабаном.

Андрей Водяный, Богдан Вальд
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НБУ фальшивомонетчики Алексей Шабан
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