Гройсман предостерег Зеленского от снижения коммунальных тарифов

Попытка снижения коммунальных тарифов может за собой повести серьезный кризис. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью программе Свобода слова на ICTV.

Отвечая на вопрос, может ли президент Владимир Зеленский повлиять на коммунальные тарифы, Гройсман сказал, что это грозит кризисом.

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"Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что обязательства по ценам на газ были взяты не правительством Гройсмана, и не правительством Яценюка, а правительством (Юлии Тимошенко, - ред.) в 2008 году.

"Так не работает МВФ, что в 2008 году правительство подписало это обязательство, потом под него взяло почти $53 млрд, чтоб вы понимали, которые мы с вами сегодня обслуживаем и по которым платим счета. Но обязательство не выполнили... Эти обязательства переходили от правительства к правительству", - подчеркнул глава правительства.

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На днях Международный валютный фонд напомнил, что выступает за установление рыночной цены на газ для населения Украины.

По мнению советника президента по макроэкономической политике Олега Устенко, Украина сейчас не нуждается в очередном транше от МВФ. Он назвал кредиты МВФ дорогими и отметил, что на данный момент в Украине есть все возможности и ресурсы для микрофинансовой стабильности.