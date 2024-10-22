Хавьер Милей ликвидировал налоговую службу в Аргентине в рамках реформ

Хавьер Милей (Фото: EPA / Enrique Garcia Medina)

Правительство Аргентины в понедельник, 21 октября, объявило о роспуске AFIP (Федеральной администрации государственных доходов) и ее замене новым "упрощенным" органом – ARCA (Агентством по сбору налогов и таможенному контролю). Об этом говорится в заявлении Офиса президента Аргентины в соцсети X (Twitter).

Новое учреждение, согласно планам, будет более простым, эффективным, менее бюрократическим и более дешевым для государства.

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Предполагается сокращение 45% руководящих должностей и увольнение более 3000 сотрудников, нанятых предыдущей властью. Зарплату руководителя учреждения урежут с 32 млн песо до уровня зарплаты министра (около 4 млн песо). Зарплаты директоров тоже будут значительно снижены.

По словам представителя президента Мануэля Адорни, целью реформы является устранение ненужных должностей, повышение профессионализма учреждения и улучшение эффективности сбора налогов и таможенного контроля.

"Аргентина фискальной жадности закончилась. То, что принадлежит каждому аргентинцу, принадлежит только ему и никому другому. Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его собственностью", — сказал он.

Адорни добавил, что решение ликвидировать старую налоговую службу – это часть более широких реформ президента Хавьера Милея, направленных на либерализацию экономики Аргентины и уменьшение государственного вмешательства.

"Либерализм сделал нас одним из крупнейших государств в мире в конце 19-го и начале 20-го века, той Аргентиной, к которой мы хотим идти без AFIP, без INADI [Национальный институт против дискриминации, ксенофобии и расизма] и без любой другой организации, сокращающей свободу добрых людей", – сказал Адорни.