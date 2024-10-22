Хав'єр Мілей ліквідував податкову службу в Аргентині в рамках реформ

Хав'єр Мілей (Фото: EPA / Enrique Garcia Medina)

Уряд Аргентини у понеділок, 21 жовтня, оголосив про розпуск AFIP (Федеральної адміністрації державних доходів) та її заміну новим "спрощеним" органом – ARCA (Агентством зі збору податків та митного контролю). Про це йдеться у заяві Офісу президента Аргентини в соцмережі X (Twitter).

Нова установа, згідно з планами, буде простішою, ефективнішою, менш бюрократичною і дешевшою для держави.

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Передбачається скорочення 45% керівних посад і звільнення понад 3000 працівників, які були найняті попередньою владою. Зарплату керівника установи уріжуть із 32 млн песо до рівня зарплати міністра (близько 4 млн песо). Зарплати директорів теж будуть значно знижені.

За словами речника президента Мануеля Адорні, метою реформи є усунення непотрібних посад, підвищення професійності установи й покращення ефективності збору податків та митного контролю.

"Аргентина фіскальної жадібності закінчилася. Те, що належить кожному аргентинцю, належить лише йому та нікому іншому. Жодному державному бюрократу не повинно бути делеговано право вказувати аргентинцю, що робити з його власністю", – сказав він.

Адорні додав, що рішення ліквідувати стару податкову службу – це частина ширших реформ президента Хав'єра Мілея, спрямованих на лібералізацію економіки Аргентини та зменшення державного втручання.

"Лібералізм зробив нас однією з найбільших держав у світі наприкінці 19 та на початку 20 століття, тією Аргентиною, до якої ми хочемо йти без AFIP, без INADI [Національний інститут проти дискримінації, ксенофобії та расизму] та без будь-якої іншої організації, яка скорочує свободу добрих людей", – сказав Адорні.