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Хищения в Ощадбаке. САП завершила расследование

Хищения в Ощадбаке. САП завершила расследование
16.12.2019, 08:47

13 человек привлечены к уголовной ответственности по делу о сговоре должностных лиц Ощадбака и группы Креатив

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование по делу о завладении $20 млн Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что прокуроры собрали достаточно доказательств и готовы выдвинуть обвинения подозреваемым работникам Ощадбанка, бывшим работникам и бенефициарным владельцам предприятий группы Креатив в завладении $20 млн.

"Детективам НАБУ поручено сообщить стороне защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления материалов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

По данным САП, к уголовной ответственности привлечены 13 человек. В частности: бывший народный депутат Украины VIII созыва и бывший бенефициарный владелец компаний группы Креатив; бывшие бенефициары и ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий группы компаний Креатив; экс-директор департамента корпоративного бизнеса Ощадбанка; бывший начальник управления проектного финансирования и экс-начальница отдела управления проектного финансирования Ощадбанка (сейчас - руководительница этого управления); оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных этими статьями УКУ.

По данным предварительного следствия, в 2013-2014 годах должностные лица предприятий, входивших в группу компаний Креатив, в сговоре с должностными лицами Ощадбанка подделали документы на получение кредита на $20 млн, якобы на покупку семян подсолнечника. Деньги владельцы Креатива вывели в Белиз и Швейцарию. Позже на эти средства приобрели корпоративные права компаний, владевших недвижимостью в Украине.

  • 23 октября 2018 года по подозрению в завладении $20 млн государственного банка задержали десять должностных лиц Ощадбанка и предприятий группы Креатив, а также сына депутата VIII созыва Станислава Березкина Максима.
  • 24 октября пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует завладение средствами финучреждения, организованное депутатом Станиславом Березкиным.
  • 25 октября Соломенский райсуд взял под стражу пятерых из десяти подозреваемых по делу хищения $20 млн из Ощадбанка.
  • 7 ноября бывший генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на арест депутата Березкина.
  • 20 ноября парламент не снял неприкосновенность с депутата группы Воли народа.
  • В октябре 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Березкину меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн грн.

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