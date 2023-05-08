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"Хороших вариантов нет". Минфин США предупредил: без повышения лимита госдолга будет хаос

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 12:50
Фото: EPA

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила: если Конгресс не повысит лимит государственного долга, последствия будут очень серьезными. Об этом она сказала в воскресенье в интервью ABC News.

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"Что будет, если Конгресс не выполнит свои обязательства? Хороших вариантов просто нет", – сказала Йеллен.

Ранее она говорила, что Министерство финансов США может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня.

"Будь то выплата процентов по долгу или выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования – у нас просто не будет денег для выполнения всех наших обязательств. И все согласны с тем, что последует финансовый и экономический хаос", – сказала Йеллен.

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей (нижней палате парламента), в конце апреля одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Президент США Джо Байден и демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

Во вторник Байден намерен встретиться с лидерами обеих палат Конгресса для обсуждения вопроса государственного долга.

  • Государственный долг США достиг лимита в размере $31,4 трлн еще в начале 2023 года. Благодаря экстраординарным мерам Министерства финансов правительство США получило временную передышку на то, чтобы договориться с Конгрессом. Но если лимит не поднять, США в конце концов могут столкнуться с первым в истории дефолтом.
  • Склоки в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.
  • В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.
Андрій Водяний
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СШАгосдолгДжанет Йеллен
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