Худший показатель за пять кварталов: в Китае замедлился рост экономики

Китай рассчитывает достичь роста ВВП в 5% в 2024 году

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ВВП Китая вырос в годовом выражении на 4,7% во втором квартале, и это самый низкий темп роста экономики страны за последние пять кварталов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные статистического бюро Китая.

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Замедление роста связано с резким падением потребительских расходов и розничной торговли. В частности, продажи автомобилей в стране сократились на 6,2%, бытовой техники — на 7,6% (худший показатель с декабря 2022 года).

Китайские домохозяйства тратят все меньше денег из-за снижения зарплат и пока не решенной проблемы большой безработицы среди молодого населения, объясняют в агентстве.

Жилищный кризис в Китае по-прежнему остается существенным тормозом для экономики, а цены на новое жилье в крупных китайских городах в июне падали 13-й месяц подряд.

Экономический рост в Китае поддерживается увеличением экспорта и тратами компаний на закупку оборудования.

Китай рассчитывает достичь роста ВВП в 5% в 2024 году. По прогнозам Goldman Sachs, этот целевой показатель не будет достигнут и экономический рост составит максимум 4,9%.