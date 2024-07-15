Худший показатель за пять кварталов: в Китае замедлился рост экономики
ВВП Китая вырос в годовом выражении на 4,7% во втором квартале, и это самый низкий темп роста экономики страны за последние пять кварталов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные статистического бюро Китая.
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Замедление роста связано с резким падением потребительских расходов и розничной торговли. В частности, продажи автомобилей в стране сократились на 6,2%, бытовой техники — на 7,6% (худший показатель с декабря 2022 года).
Китайские домохозяйства тратят все меньше денег из-за снижения зарплат и пока не решенной проблемы большой безработицы среди молодого населения, объясняют в агентстве.
Жилищный кризис в Китае по-прежнему остается существенным тормозом для экономики, а цены на новое жилье в крупных китайских городах в июне падали 13-й месяц подряд.
Экономический рост в Китае поддерживается увеличением экспорта и тратами компаний на закупку оборудования.
Китай рассчитывает достичь роста ВВП в 5% в 2024 году. По прогнозам Goldman Sachs, этот целевой показатель не будет достигнут и экономический рост составит максимум 4,9%.
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