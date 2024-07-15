Найгірший показник за п'ять кварталів: у Китаї сповільнилося зростання економіки
ВВП Китаю зріс у річному вираженні на 4,7% у другому кварталі, і це найнижчий темп зростання економіки країни за останні п'ять кварталів. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані статистичного бюро Китаю.
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Уповільнення зростання пов'язане з різким падінням споживчих витрат та роздрібної торгівлі. Зокрема, продаж автомобілів у країні скоротився на 6,2%, побутової техніки — на 7,6% (найгірший показник з грудня 2022 року).
Китайські домогосподарства витрачають дедалі менше грошей через зниження зарплат і поки що не розв'язану проблему великого безробіття серед молодого населення, пояснюють в агентстві.
Житлова криза в Китаї, як і раніше, залишається суттєвим гальмом для економіки, а ціни на нове житло у великих китайських містах у червні падали 13-й місяць поспіль.
Економічне зростання в Китаї підтримується збільшенням експорту та витратами компаній на закупівлю обладнання.
Китай розраховує досягти зростання ВВП у 5% у 2024 році. За прогнозами Goldman Sachs, цей цільовий показник не буде досягнутий і економічне зростання складе максимум 4,9%.
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