Игорный бизнес сократил отчисления налогов в бюджет в ноябре

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Игорный бизнес заплатил 1,5 млрд грн налогов в госбюджет в ноябре, что на 36% меньше показателя ноября прошлого года. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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"На цифру повлияло уменьшение объемов уплаты налога на прибыль на 49,7% по сравнению с ноябрем 2023 года", — объяснил Гетманцев.

По его словам общая динамика за 11 месяцев 2024 года остается положительной, данные об уплате налогов компаниями, оказывающими услуги по организации азартных игр, демонстрируют значительный рост.

Так за 11 месяцев текущего года в бюджет было уплачено 16 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

По структуре поступлений:

Налог на прибыль – 62,6%. Прирост за 11 месяцев 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в два раза: 10 млрд грн, против 5 млрд грн.

НДФЛ – 37%. Прирост за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет 32,7%: 5,9 млрд грн, против 4,5 млрд грн.

За 2023 год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов.