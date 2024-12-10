Гральний бізнес скоротив відрахування податків до бюджету у листопаді

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Гральний бізнес заплатив 1,5 млрд грн податків до держбюджету у листопаді, що на 36% менше показника листопада минулого року. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

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"На цифру вплинуло зменшення обсягів сплати податку на прибуток на 49,7% порівняно з листопадом 2023 року", – пояснив Гетманцев.

За його словами, загальна динаміка за 11 місяців 2024 року залишається позитивною, дані про сплату податків компаніями, які надають послуги з організації азартних ігор, демонструють значне зростання.

Так, за 11 місяців поточного року до бюджету було сплачено 16 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За структурою надходжень:

Податок на прибуток – 62,6%. Приріст за 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року вдвічі: 10 млрд грн, проти 5 млрд грн.

ПДФО – 37%. Приріст за 11 місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року становить 32,7%: 5,9 млрд грн, проти 4,5 млрд грн.

За 2023 рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків.