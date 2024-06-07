Игорный бизнес заплатил 1,8 млрд грн налогов в мае
Игорный бизнес заплатил 1,8 млрд грн налогов в мае, что в 2,1 раза больше по сравнению с маем 2023 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
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Наибольший удельный вес в уплате занимает налог на прибыль (73,8%) и НДФЛ (25,1%). Так, уплата налога на прибыль в мае 2024 года составляет 1,3 млрд грн, что на 0,9 млрд грн больше мая 2023 года.
За пять месяцев текущего года игорный бизнес заплатил в бюджет в 7,3 млрд грн, что в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (2,4 млрд грн.).
Уплата налога на прибыль в январе–мае 2024 года составляет 5,2 млрд грн, что на 4,6 млрд грн больше факта января–мая 2023 года.
- За 2023 год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов ― КРАИЛ.