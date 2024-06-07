Гральний бізнес заплатив 1,8 млрд грн податків у травні
Гральний бізнес заплатив 1,8 млрд грн податків у травні, що у 2,1 раза більше у порівнянні з травнем 2023 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.
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Найбільша питома вага у сплаті припадає на податок на прибуток (73,8%) та ПДФО (25,1%). Так, сплата податку на прибуток у травні 2024 року становить 1,3 млрд грн, що на 0,9 млрд грн більше травня 2023 року.
За п'ять місяців поточного року гральний бізнес заплатив до бюджету 7,3 млрд грн, що у 3,1 раза більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року (2,4 млрд грн).
Сплата податку на прибуток у січні–травні 2024 року становить 5,2 млрд грн, що на 4,6 млрд грн більше за факт січня–травня 2023 року.
- За 2023 рік гральний бізнес сплатив 10,4 млрд грн податків — КРАІЛ.