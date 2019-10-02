Имущество должников начнут продавать через Prozorro уже в октябре

Сегодня, 2 октября, Кабинет министров Украины принял постановление "Вопросы функционирования электронной торговой системы по продаже имущества должников по делам о банкротстве (несостоятельности)".

Как сообщает пресс-служба правительства, постановление определяет госпредприятие Прозорро.Продажи "ответственным за обеспечение функционирования электронной торговой системы".

В Кабмине считают, что это позволит обеспечить прозрачность процедуры и увеличит цену продажи имущества должников, включая имущество неплатежеспособных банков.

Кроме того, постановлением определен порядок функционирования электронной торговой системы, процедура авторизации электронных площадок и требования к их операторам, предоставление доступа авторизованным электронным площадкам в систему и размер платы за доступ. Также установлен порядок организации и проведения аукционов по продаже имущества должников по делам о банкротстве и уплаты вознаграждения операторов электронных площадок, размер гарантийного взноса, порядок его уплаты и возврата.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что электронная торговая система начинает работать уже сейчас, а первые продажи будут проходить через несколько недель.

"Положения постановления по определению государственного предприятия Прозорро.Продажи администратором электронной системы… вступают в силу одновременно с вступлением в силу постановления - со дня его официального опубликования", - сказал Малюська.

В то же время продажа имущества должников по делам о банкротстве, по словам Малюськи, "будет осуществляться на электронных аукционах с момента введения в действие Кодекса Украины по процедурам банкротства - с 21 октября 2019 года".

На прошлой неделе замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил, что сельскохозяйственную землю после отмены моратория могут продавать через ProZorro.Продажі.

А в Государственной таможенной службе заявили, что будут продавать весь конфискат через систему Prozorro.Продажі.

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