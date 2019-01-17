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17.01.2019, 11:44

Индекс Биг Мака: в НБУ объяснили, почему гривня в аутсайдерах

Индекс Биг Мака: в НБУ объяснили, почему гривня в аутсайдерах

Гривня заняла низкую позицию в рейтинге, потому что доллар на мировом рынке слишком переоценен, заявили в НБУ

Украинская гривня является одним из аутсайдером индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает Finclub.

"Если внимательно читать исследование The Economist, то не только Украина, по его расчетам, имеет недооцененную валюту. Это несколько десятков стран, которые недооценены к доллару примерно на 50-60%. Но у этого есть много причин. Во-первых, доллар США сегодня является очень сильной и переоцененной валютой. Можно сказать по-другому: доллар переоценен ко многим валютам стран, которые развиваются», – заявил заместитель главы Нацбанка.

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По его словам, Биг-Мак – долгосрочный тренд, который может свидетельствовать, что валюты могут укрепляться, но он не является признаком того, "курс должен вернуться на какой-то уровень, который рассчитан по этому индексу". Также это свидетельствует о том, что в Украине по сравнению со многими другими странами мира очень низкие цены на Биг-Маки, добавил он.

НБУ в своей политике не опирается на этот индекс, подчеркнули в НБУ.

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Ранее британский журнал The Economist опубликовал Big Mac index, в котором говорилось, что гривня оказалась одной из самых недооцененных валют в мире.

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Теги: индекса биг-мака, недооцененная валюта, цены на биг-мак, украинская гривня
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