Индекс украинских акций на Варшавской бирже впервые превысил довоенный уровень

Индекс WIG-Ukraine обрушился в первый день полномасштабного вторжения России

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Индекс WIG-Ukraine, отражающий динамику украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE), демонстрирует стремительный рост на фоне последних новостей о мирных переговорах в войне между Украиной и Россией. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В понедельник индекс вырос на 8,04%, а с начала дня во вторник прибавил еще 6,6%, достигнув 592,69 пункта. Это превышает довоенный уровень в 574,37 пункта.

По данным WSE, больше всего подорожали акции энергетической компании Coal Energy (+25,09%), несмотря на остановку шахт из-за войны. Также значительный рост продемонстрировали акции Milkiland (+13,86%), а также аграрных компаний "Агротон" (+9,14%) и ІМК (+7,30%), владеющих землями вблизи линии фронта.

Другие украинские агрохолдинги также показали положительную динамику: KSG-Agro выросла на 4,22%, а крупнейший производитель сахара Астарта – на 0,91%.

Отдельно стоит отметить Кернел, крупнейшего украинского производителя растительного масла. Его акции выросли на 5,15%, в результате чего капитализация компании превысила 2,1 млрд долларов – уровень, последний раз фиксировавшийся еще в 2011 году.

На Лондонской фондовой бирже рост украинских активов был менее выраженным: акции МХП, крупнейшего производителя курятины в Украине, прибавили 0,93%, а горнорудная компания Ferrexpo выросла на 0,55%.

Аналитики объясняют, что украинский фондовый рынок в Варшаве ориентирован на частных инвесторов, активно реагирующих на положительные новости.

В то же время рынок еврооблигаций не демонстрирует такого же оптимизма. Рост котировок украинских долговых бумаг прекратился, а с 13 февраля они потеряли более 2% стоимости.

Индекс WIG-Ukraine рухнул в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2024 года – с 574,37 до 361,98 пункта, а в мае того же года упал ниже 200 пунктов.