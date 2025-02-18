Індекс українських акцій на Варшавській біржі вперше перевищив довоєнний рівень

Індекс WIG-Ukraine обвалився у перший день повномасштабного вторгнення Росії

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Індекс WIG-Ukraine, який відображає динаміку українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), демонструє стрімке зростання на тлі останніх новин про можливі мирні переговори у війні між Україною та Росією. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У понеділок індекс зріс на 8,04%, а з початку дня у вівторок додав ще 6,6%, досягнувши 592,69 пункту. Це перевищує довоєнний рівень у 574,37 пункту.

За даними WSE, найбільше подорожчали акції енергетичної компанії Coal Energy (+25,09%), попри зупинку шахт через війну. Також значне зростання продемонстрували акції Milkiland (+13,86%), а також аграрних компаній "Агротон" (+9,14%) та ІМК (+7,30%), які володіють землями поблизу лінії фронту.

Інші українські агрохолдинги також показали позитивну динаміку: KSG-Agro зросла на 4,22%, а найбільший виробник цукру Астарта – на 0,91%.

Окремо варто відзначити Кернел, найбільшого українського виробника олії. Його акції зросли на 5,15%, внаслідок чого капіталізація компанії перевищила 2,1 млрд доларів – рівень, який останній раз фіксувався ще у 2011 році.

На Лондонській фондовій біржі зростання українських активів було менш вираженим: акції МХП, найбільшого виробника курятини в Україні, додали 0,93%, а гірничорудна компанія Ferrexpo зросла на 0,55%.

Аналітики пояснюють, що український фондовий ринок у Варшаві орієнтований на приватних інвесторів, які активно реагують на позитивні новини.

Водночас ринок єврооблігацій не демонструє такого ж оптимізму. Зростання котирувань українських боргових паперів припинилося, а з 13 лютого вони втратили понад 2% вартості.

Індекс WIG-Ukraine обвалився у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2024 року – з 574,37 до 361,98 пункту, а в травні того ж року впав нижче 200 пунктів.