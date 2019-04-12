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12.04.2019, 11:15

Инфляция и выборы: что будет с учетной ставкой НБУ. Опрос Reuters

Инфляция и выборы: что будет с учетной ставкой НБУ. Опрос Reuters

НБУ может снизить учетную ставку на следующем заседании 24 апреля

Замедление темпов инфляции в Украине усиливает давление на Национальный банк Украины и вынуждает сократить основную процентную ставку, пишет Reuters.

У опрошенных агентством аналитиков нет однозначного мнения. Семь из 13 экспертов прогнозируют снижение ставки, как минимум, на 0,5 процентных пункта на следующем заседании НБУ 24 апреля. Остальные шесть считают, что изменения не последуют.

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Как отмечает агентство, политическая непредсказуемость в стране помешала НБУ смягчить монетарную политику, несмотря на ожидания замедления инфляции в 2019 году.

Аналитики считают, что к концу 2019 года инфляция в Украине замедлиться с 8,6% до 8%.

14 марта Нацбанк оставили учетную ставку на уровне 18% годовых.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию. Чем выше ставка, тем дороже кредиты и депозиты. Высокая ставка стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Это ведет к сокращению спросу на товары, а значит замедляется рост цен на них. Обратная сторона высокой ставки - снижение кредитования бизнеса, ведущее к замедлению экономического роста.

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Теги: учетная ставка
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