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14.03.2019, 14:23

НБУ не стал снижать учетную ставку

НБУ не стал снижать учетную ставку

В Нацбанке перестраховались: считают, что инфляционные риски сохраняются

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых. Решение утверждено постановлением от 14 марта 2019 № 199-рш.

"Исходя из необходимости устойчивого снижения инфляции до цели и оценки рисков, которые могут этому помешать, правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%", - сказано в сообщении НБУ.

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В то же время, в комментарии регулятора отмечается, что правление НБУ видит возможности для ее снижения в дальнейшем.

Дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ, который будет обнародован в апреле, пояснили в Нацбанке.

Согласно январскому прогнозу, инфляция снизится до 6,3% в 2019 году и вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. в начале следующего года.

Вместе с тем, отмечают в НБУ, риски для снижения инфляции, о которых регулятор отмечал в январском макроэкономическом прогнозе, также сохраняются.

Напомним, по данным Госстата, в феврале 2019 года инфляция в Украине по сравнению с январем составила 0,5%, к февралю 2018-го потребительские цены выросли на 8,8%. В НБУ отметили, что замедление инфляции в феврале соответствовало прогнозам.

В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017-м) - самого низкого уровня за последние пять лет. 

Рост учетной ставки уже привел к существенному замедлению динамики корпоративного кредитования в гривне во втором полугодии 2018 года. В начале 2019 года динамика корпоративного кредитования и вовсе ушла в область отрицательных значений. Это станет причиной снижения инвестиционной активности, что в свою очередь будет одной из причин ожидаемого в 2019 году замедления экономического роста в Украине ниже 3%.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – кредитование, а значит и экономический рост, сокращаются.

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Теги: учетная ставка, учетная ставка НБУ
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