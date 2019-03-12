5-летний минимум. НБУ объяснил снижение цен

Замедление инфляции с январских 9,2% до 8,8% в феврале практически соответствовал траектории прогноза Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, благодаря существенному укреплению обменного курса гривни. Это компенсировало высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами", - указывает регулятор.

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В годовом выражении базовая инфляция в феврале замедлилась до 7,8% с 8.3% в январе.

Прежде всего, замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г). Это произошло благодаря укреплению обменного курса гривни, что сказалось на ценах импортируемых товаров или товарах со значительной импортной составляющей. Так более низкими темпами росли цены на бытовую технику, мебель, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, а цены на компьютерную технику даже снизились по сравнению с прошлым годом, отметили в НБУ.

Темпы роста цен на услуги также несколько снизились (до 14,1% г/г). В частности, замедлился рост стоимости услуг по содержанию домов и придомовых территорий, аренды жилья, заведений общественного питания, амбулаторных, страховых услуг.

Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также несколько снизились (до 9,2% г/г). Однако такое замедление сдерживалось ростом цен на сыры и кисломолочные продукты, в том числе через подорожание этих товаров на внешних рынках и дальнейшее снижение поголовья и продукции крупного рогатого скота, пояснил регулятор.

Рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился (до 4,6% г/г), прежде всего за счет цен на тепличные овощи, которые выросли через неблагоприятные погодные условия в Турции – основном поставщике этих овощей зимой.

Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г/г). В частности, определенное ускорение роста тарифов на отопление и поставку горячей воды, проезд в железнодорожном транспорте был компенсирован медленным ростом цен на хлеб и табачные изделия.

Цены на топливо продолжали снижаться (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривни, заключили в НБУ.

По данным Госстата, в годовом выражении инфляция потребительских цен в феврале составила 8,8%.

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В 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017-м) - самого низкого уровня за последние пять лет.

Национальный банк ожидает, что концу текущего года инфляция замедлится до 6,3%, а к началу 2020-го войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.).