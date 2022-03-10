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Инфляция ускорилась до 10,7%. Что подорожало в феврале

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 16:13
Инфляция ускорилась до 10,7%. Что подорожало в феврале - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2021 года по сравнению с январем составила 1,6%, с начала года – 2,9%, к февралю прошлого года – 10,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.    

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,4%. Больше всего (на 12,1%) подорожали овощи. На 4,7-1,5% выросли цены на говядину, масло, рис, хлеб, молоко и молочные продукты, рыбу и продукты из рыбы, сало, муку, безалкогольные напитки, макаронные изделия. 

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В то же время на 5,7% подешевели яйца, на 0,4% – сахар, на 0,3% – свинина. 

Одежда и обувь подешевели на 4,2%, в т.ч. обувь – на 3,8%, одежда – на 4,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел в основном из-за повышения тарифов на услуги по управлению многоквартирными домами на 1,3%, цен на содержание и ремонт жилья – на 1,1%. 

Цены на транспорт выросли на 3,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,4%.   

Инфляция ускорилась до 10,7%. Что подорожало в феврале
 

  • Потребительские цены в Украине по итогам 2021 года выросли на 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года. В январе инфляция осталась на уровне 10%.

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Роман Брыль
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