Инфляция ускорилась до 10,7%. Что подорожало в феврале

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2021 года по сравнению с январем составила 1,6%, с начала года – 2,9%, к февралю прошлого года – 10,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,4%. Больше всего (на 12,1%) подорожали овощи. На 4,7-1,5% выросли цены на говядину, масло, рис, хлеб, молоко и молочные продукты, рыбу и продукты из рыбы, сало, муку, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

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В то же время на 5,7% подешевели яйца, на 0,4% – сахар, на 0,3% – свинина.

Одежда и обувь подешевели на 4,2%, в т.ч. обувь – на 3,8%, одежда – на 4,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел в основном из-за повышения тарифов на услуги по управлению многоквартирными домами на 1,3%, цен на содержание и ремонт жилья – на 1,1%.

Цены на транспорт выросли на 3,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,4%.

Потребительские цены в Украине по итогам 2021 года выросли на 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года. В январе инфляция осталась на уровне 10%.

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Роман Брыль

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