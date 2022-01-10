Инфляция в Украине достигла максимума за последние четыре года: что подорожало

Потребительские цены в Украине по итогам 2021 года выросли на 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года (13,7%), сообщила пресс-служба Государственной службы статистики (Госстата).

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За 2021 год цены в Украине выросли больше всего на газ и электроэнергию, а также на продукты питания. В частности, цены на газ выросли на 66% в год, а на электроэнергию – на 34,1%.

В то же время продукты питания подорожали за 2021 год на 10,8%. Больше всего подорожал сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Цены на хлеб выросли на 15,8%, на мясо – 9,3%, на макароны и масло – на 9,1% и на 8,9% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% за год.

Отмечается, что на 15% выросли цены на товары и услуги образования. Цены на транспорт выросли на 10% за этот период.

Согласно данным Госстата, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. В частности, продукты питания в Украине за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года также подорожали на 13,3%. Больше всего подорожало подсолнечное масло – на 38,8% и сахар – на 28,3%. В то же время, фрукты подешевели на 10,2%.

В декабре НБУ повысил учетную ставку до 9,0% в целях борьбы с ростом инфляции.

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Наталия Фреик

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