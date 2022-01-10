UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инфляция в Украине достигла максимума за последние четыре года: что подорожало

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 17:35
Инфляция в Украине достигла максимума за последние четыре года: что подорожало - Фото
Фото: depositphotos.com

Потребительские цены в Украине по итогам 2021 года выросли на 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года (13,7%), сообщила пресс-служба Государственной службы статистики (Госстата).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

За 2021 год цены в Украине выросли больше всего на газ и электроэнергию, а также на продукты питания. В частности, цены на газ выросли на 66% в год, а на электроэнергию – на 34,1%.

В то же время продукты питания подорожали за 2021 год на 10,8%.  Больше всего подорожал сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Цены на хлеб выросли на 15,8%,  на мясо – 9,3%, на макароны и масло – на 9,1% и на 8,9% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% за год.

Держстат. Інфляція

Отмечается, что на 15% выросли цены на товары и услуги образования. Цены на транспорт выросли на 10% за этот период.

Держстат. Інфляція

Согласно данным Госстата, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. В частности, продукты питания в Украине за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года также подорожали на 13,3%. Больше всего подорожало подсолнечное масло – на 38,8% и сахар – на 28,3%. В то же время, фрукты подешевели на 10,2%.

Читайте также
Инфляция, мало инвестиций и невысокие темпы роста ВВП: топ-риски финсектора из отчета НБУ
  • В декабре НБУ повысил учетную ставку до 9,0% в целях борьбы с ростом инфляции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
цены на продукты инфляция госстата
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 