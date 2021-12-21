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Инфляция, мало инвестиций и невысокие темпы роста ВВП: топ-риски финсектора из отчета НБУ

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Инфляция, мало инвестиций и невысокие темпы роста ВВП: топ-риски финсектора из отчета НБУ

координатор Экспертной платформы НБУ
21.12.2021, 20:02

Финансовый сектор находится в отличном состоянии, устойчивый и прибыльный, отмечается в очередном Отчете НБУ

Национальный банк Украины презентовал очередной Отчет о финансовой стабильности.

Уверен, что в ближайшее время будет много обсуждаться.

Обратите прежде всего внимание на карту рисков финансового сектора, которая на этот раз вообще не содержит красного цвета, то есть все риски невысокие или, по крайней мере, умеренные.

Топ-риски

Наибольшие риски, как показывает разнообразие индикаторов, находится в сфере макроэкономики (5 по 10-балльной шкале). Здесь и инфляция, и низкие инвестиции, и в общем-то невысокие темпы роста: среди соседей Украина имеет наименьший ожидаемый темп прироста реального ВВП в этом году.

Инфляция, мало инвестиций и невысокие темпы роста ВВП: топ-риски финсектора из отчета НБУ

А что с кредитованием

При этом гривневое кредитование растет: в годовом исчислении на 40% для предприятий, на 33% для физических лиц, в том числе на 57% ипотека.

Банки достаточно тщательно отбирают заемщиков: как показывает анализ, это прибыльные компании с приемлемыми долговыми метриками, преимущественно микро-, малый и средний бизнес.

Большой бизнес в значительной мере продолжает расшивать накопившиеся в прошлые годы проблемы с задолженностью и рентабельностью.

Фондирование банков

Фондирование банков достаточно для дальнейшего кредитования. При этом финучреждения заинтересованы в продлении срочности депозитов, поэтому ставки по депозитам будут расти.

В то же время снижение уровня интерчейнджа при торговом эквайринге уже побудило отдельные банки снижать объемы кешбека и пересматривать формы стимулирования клиентов.

Новая регуляторка для банков

Доходность банков и запас капитала свидетельствуют, что уже с нового года будет немало новых регуляторных изменений, которые откладывались на время борьбы с пандемией.

С 1 января 2022 года предусматривается:

- введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 1 января 2023;

- повышение веса риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%;

- следующий этап повышения весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 1 июля 2022 года;

- повышение доли стоимости непрофильных активов, вычитаемых из основного капитала, до 50%.

С 1 апреля 2022 г. полностью внедряется норматив долгосрочной ликвидности NSFR на уровне 100%.

Буферы капитала для банков

В I квартале 2022 года будет утвержден график введения требований к буферам капитала. Банки должны будут до 1 января 2023 сформировать половину размера буфера консервации капитала и буфер системной важности. До 1 января 2024 г. оба буфера должны быть сформированы в полном размере.

Графиков и аналитики, и стоящих за ними соображений много.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
НБУ банки кредитование депозиты инфляция отчет НБУ буфера консервации
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