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Инфляция в 22,2% не является критической для страны в состоянии войны — Марченко

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 10:28
Инфляция в 22,2% не является критической для страны в состоянии войны — Марченко - Фото
Сергій Марченко (Фото - Міністерство фінансів Facebook)

Инфляция в 22,2% в Украине не является критической для воюющей страны. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Инфляция достаточно высока, если сравнивать с довоенным состоянием. Если сравнивать с другими странами — Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, то наша инфляция в 22,2% не является такой критической. То есть это не инфляция, которая могла быть в воюющей стране", — заявил министр.

Он убежден, что, несмотря на войну, внешние условия в мире сейчас таковы, что Украина все равно имела бы высокую инфляцию.

Вместе с тем, как считает министр, инфляционные риски, в том числе из-за эмиссии гривны, не должны быть первоочередными, если речь идет о поддержке армии. В любом случае Минфин не может остановить выплаты военным, а потому рассчитывает на поддержку НБУ.

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Наталия Софиенко
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инфляция инфляция в Украине
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