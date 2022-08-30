Инфляция в Германии ускорилась до 50-летнего максимума

Инфляция в Германии в августе ускорилась до 8,8% в годовом выражении, повторив показатели роста цен, зафиксированные еще зимой 1973-1974 годов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные статистического управления Германии.

Всплеск инфляции вызван ростом цен энергоносители, которые подорожали за месяц на 35% и подорожанием продуктов питания.

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Частично рост инфляции сдерживается временной государственной помощью, включая скидки на топливо и льготы на проезд в общественном транспорте. Однако срок действия этих мер истечет в ближайшие месяцы, после чего в Германии ожидается следующий виток роста цен, считают в Bloomberg.

По прогнозам Бундесбанка, в последнем квартале 2022 года инфляция в Германии достигнет 10% и, возможно продолжит ускоряться в 2023 году, в зависимости от влияния войны в Украине на товарные рынки.

По мнению агентств, резкий рост инфляции в Германии и еврозоне в целом (ожидается рекордные 9% по итогам августа, о чем будет официально объявлено 31 августа) заставит Европейский центробанк повысить учетную ставку на 75 базисных пунктов уже в сентябре.

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Роман Брыль

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