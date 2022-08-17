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Впервые за 40 лет инфляция в Великобритании достигла 10,1%

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 11:54
Впервые за 40 лет инфляция в Великобритании достигла 10,1% - Фото
Фото: ЕРА

В Великобритании инфляция потребительских цен достигла годового уровня в 10,1% в июле. Это самый высокий показатель с февраля 1982 года по сравнению с показателем в 9,4% в июне, пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.

Как отмечает агентство, рост инфляции превысил все прогнозы опрошенных экономистов, ожидавших роста инфляции до 9,8%.

Данные управления национальной статистики показали, что цены в июле выросли на 0,6% по сравнению с июнем без учета сезонных факторов, тогда как годовой уровень инфляции розничных цен достиг 12,3%, что является самым высоким показателем с марта 1981 года.

Ранее Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку на 0,5 п.п. до 1,75% – это первое повышение на 0,5 п.п. с 1995 года. Регулятор прогнозирует, что инфляция достигнет пика в 13,3% в октябре, когда цены на электроэнергию для домохозяйств повысятся.

По данным Банка Англии, стремительный рост цен на энергоносители в Европе после вторжения России в Украину является главной движущей силой инфляции и, вероятно, приведет Британию к длительной, хотя и неглубокой, рецессии этого года.

Банк Англии считает, что инфляция "останется на очень высоком уровне в течение большей части 2023 года, прежде чем упасть до целевого уровня 2% через два года".

Наталия Софиенко
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Банк Англии инфляция в мире Великобритания
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