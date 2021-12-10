Инфляция в США показала самое быстрое ускорение за 40 лет

Потребительские цены в США в ноябре росли самыми быстрыми темпами почти за 40 лет, оказывая политическое давление на администрацию Джо Байдена.

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По данным Бюро статистики труда, Индекс потребительских цен вырос на 0,8% в ноябре, рост за последние 12 месяцев составил 6,8%, что является самым быстрым годовым темпом с 1982 года (7,2%)

Bloomberg пишет, что наибольший вклад в общую инфляцию внесли рост цен на бензин, жилье, продукты питания и автомобили.

По мнению экономистов, инфляция бьет рекорды, в частности, из-за пандемии – стало труднее производить продукцию и доставлять ее. Кроме того, правительство поддерживало население, поэтому домохозяйства больше тратили.

Также за последние месяцы существенно выросла зарплата, но темпы ее роста пока отстают от инфляции.

Как отмечает Financial Times, инфляция стала политической проблемой для Белого дома, оказывая давление на рейтинги президента Байдена, а также на электоральные перспективы его Демократической партии перед промежуточными выборами в следующем году.

Белый дом занял оборонительную позицию перед пятничным отчетом, а Байден выступил с заявлением, в котором стремился преуменьшить актуальность поступающих данных.

"Информация об энергоносителях не отражает сегодняшнюю реальность и не отражает снижения цен в ближайшие недели и месяцы, например, на автомобильном рынке", – сказал Байден в четверг.

Цены на бензин в США снизились в последние недели, как и цены на природный газ, при этом высокопоставленный чиновник администрации сказал, что это "облегчение" не отражено в ноябрьском отчете.

По данным Госстата, в Украине инфляция в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем составила 0,8%, с начала года – 9,4%, к ноябрю прошлого года цены выросли на 10,3%.

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Юрий Тарасовский

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