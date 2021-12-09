Инфляция сбавляет обороты. Что подешевело в ноябре

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем составила 0,8%, с начала года – 9,4%, к ноябрю прошлого года – 10,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 7,8%) подорожали овощи. На 5,8-0,9% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко и молочные продукты, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло, сахар, рыбу и продукты из рыбы, рис, яйца. В то же время на 7,6-0,5% подешевели фрукты, мясо птицы, свинина, подсолнечное масло.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подешевели на 2,1%, в т.ч. обувь – на 2,3%, одежда – на 2,1%

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,9%, проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте – на 2% и 1,3% соответственно.

В июле инфляция впервые с начала года достигла двухзначных значений. В августе зафиксирована дефляция по отношению к предыдущему месяцу. В сентябре инфляция выросла до 11%. В октябре начала замедляться – до 10,9%.

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Роман Брыль

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