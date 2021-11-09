Двузначная инфляция сохранилась в октябре. Что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем составила 0,9%, с начала года – 8,5%, к октябрю прошлого года – 10,9%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 10,6%) подорожали овощи. На 4-1,1% выросли цена на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, муку, яйца. В то же время на 6,6-1,6% подешевели фрукты, подсолнечное масло, сахар.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,9% Госстат поясняет удешевлением электроэнергии на 7,4%. Вместе с тем повысились цены на природный газ – на 3,2%, содержание и ремонт жилья на 1,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 1,6%.

Проезд в железнодорожном транспорте подешевел на 4,3%.

В сфере связи цены выросли на 1,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 16,7% и местной телефонной связи на 14%.

В июле инфляция впервые с начала года достигла двухзначных значений. В августе зафиксирована дефляция по отношению к предыдущему месяцу. В сентябре инфляция выросла до 11%.

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Роман Брыль

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