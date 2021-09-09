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Инфляция в августе превысила 10%. Что подорожало больше всего

09.09.2021, 16:12
Инфляция в августе превысила 10%. Что подорожало больше всего - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в августе 2021 года по сравнению с июлем замедлилась на 0,2%, с начала года – ускорилась на 6,5%. Потребительские цены выросли на 10,2% к августу 2020-го, говорится в отчете Государственной службы статистики.

Больше всего в августе в годовом измерении подорожал сахар (+91,2%), подсолнечное масло (+75,6%), яйца (+51,8%) и хлеб (+16,5%). При этом за последний месяц сахар подорожал на 3%, яйца подорожали на 18%, а хлеб – на 0,4%. Из них подешевело только подсолнечное масло (-3%).

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 За год подешевели фрукты (-9%) и овощи (-8,1%). За месяц они подешевели на 5% и 18,3% соответственно.

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Александр Мясищев
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