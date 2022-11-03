Инфляция в Турции превысила 85,5% после понижения базовых ставок
Уровень инфляции в Турции в годовом выражении в октябре превысил 85,5%. Это самый плохой показатель за последние 24 года, указывает агентство Reuters.
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Год назад инфляция в Турции была менее 20%, а два года назад – около 12%.
|Инфляция в Турции
|%, г/г
|%, м/м
|10-2022
|85.51
|3.54
|09-2022
|83.45
|3.08
|08-2022
|80.21
|1.46
|07-2022
|79.6
|2.37
|06-2022
|78.62
|4.95
|05-2022
|73.5
|2.98
|04-2022
|69.97
|7.25
|03-2022
|61.14
|5.46
|02-2022
|54.44
|4.81
|01-2022
|48.69
|11.1
|12-2021
|36.08
|13.58
|11-2021
|21.31
|3.51
Потребительские цены начали стремительно расти с ноября 2021 года после того, как турецкий центробанк – вопреки глобальным тенденциям – начал снижать учетную ставку. Только за последние три месяца ее снизили на 350 базисных пунктов – до 10,5%, и центробанк Турции на этом не собирается останавливаться.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сильно влияющий на монетарную политику в Турции, требует до конца года выйти на однозначную ставку.
Турецкое правительство надеется, что низкие ставки приведут к увеличению производства и экспорта, что обеспечит профицит текущего счета (то есть приток валюты будет больше оттока).
Больше всего в годовом выражении в Турции подорожал бензин – на 117,15%. За ним следуют цены на продукты питания (99,05%), мебель и бытовую технику (93,63%).
- В период с января по август этого года Турция получила $28 млрд неизвестного происхождения. Там говорят, что это деньги, в основном, от туристов.
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