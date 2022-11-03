Инфляция в Турции превысила 85,5% после понижения базовых ставок

Уровень инфляции в Турции в годовом выражении в октябре превысил 85,5%. Это самый плохой показатель за последние 24 года, указывает агентство Reuters.

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Год назад инфляция в Турции была менее 20%, а два года назад – около 12%.

Инфляция в Турции %, г/г %, м/м 10-2022 85.51 3.54 09-2022 83.45 3.08 08-2022 80.21 1.46 07-2022 79.6 2.37 06-2022 78.62 4.95 05-2022 73.5 2.98 04-2022 69.97 7.25 03-2022 61.14 5.46 02-2022 54.44 4.81 01-2022 48.69 11.1 12-2021 36.08 13.58 11-2021 21.31 3.51

Потребительские цены начали стремительно расти с ноября 2021 года после того, как турецкий центробанк – вопреки глобальным тенденциям – начал снижать учетную ставку. Только за последние три месяца ее снизили на 350 базисных пунктов – до 10,5%, и центробанк Турции на этом не собирается останавливаться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сильно влияющий на монетарную политику в Турции, требует до конца года выйти на однозначную ставку.

Турецкое правительство надеется, что низкие ставки приведут к увеличению производства и экспорта, что обеспечит профицит текущего счета (то есть приток валюты будет больше оттока).

Больше всего в годовом выражении в Турции подорожал бензин – на 117,15%. За ним следуют цены на продукты питания (99,05%), мебель и бытовую технику (93,63%).

В период с января по август этого года Турция получила $28 млрд неизвестного происхождения. Там говорят, что это деньги, в основном, от туристов.

Андрій Водяний

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