Инфляция в Украине продолжила замедляться второй месяц подряд

В июле 2025 года впервые за долгое время зафиксировали дефляцию – снижение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем

Фото: depositphotos.com

Темпы инфляции в Украине в июле продолжили замедляться, несмотря на опасения Национального банка, который предупреждал, что общая инфляция может несколько возрасти. По данным Государственной службы статистики, инфляция в предыдущем месяце составила 14,1% (год к году) после 14,3% в июне.

Инфляция (синий цвет) и базовая инфляция в Украине (Источник: Госстат)

По сравнению с июнем потребительские цены даже снизились на 0,2%.

Больше всего – на 23,9% – подешевели овощи, на 2,8% – сахар.

В то же время на 0,3-1,7% выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кисломолочную продукцию.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подешевели на 5,2% и 4,0% соответственно.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и масел на 4,1%.