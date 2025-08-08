Инфляция в Украине продолжила замедляться второй месяц подряд
Темпы инфляции в Украине в июле продолжили замедляться, несмотря на опасения Национального банка, который предупреждал, что общая инфляция может несколько возрасти. По данным Государственной службы статистики, инфляция в предыдущем месяце составила 14,1% (год к году) после 14,3% в июне.
По сравнению с июнем потребительские цены даже снизились на 0,2%.
Больше всего – на 23,9% – подешевели овощи, на 2,8% – сахар.
В то же время на 0,3-1,7% выросли цены на фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, молоко, кисломолочную продукцию.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.
Одежда и обувь подешевели на 5,2% и 4,0% соответственно.
Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и масел на 4,1%.
- Украина прошла локальный пик инфляции в июне, когда темпы роста потребительских цен начали замедляться после года непрерывного ускорения.
- Национальный банк предупреждал, что динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции.
- Прогнозируется ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% – в 2026 году и цели 5% – в 2027 году
