НБУ в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Инфляция замедляется не так быстро, как ожидал Нацбанк

Фото: НБУ

Национальный банк Украины в четверг, 24 июля, объявил о решении сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Ее не пересматривают уже три заседания подряд.

"Учитывая перелом инфляционного тренда в июне, а также контролируемость инфляционных ожиданий, НБУ не видит необходимости в дополнительных шагах по повышению учетной ставки. Однако, учитывая более медленное, чем ожидалось, снижение инфляции и баланс рисков для ценовой динамики, НБУ пока не видит и пространства для смягчения процентной политики", – пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

Главная цель решения НБУ – поддержать контролируемость инфляционных ожиданий и обеспечить дальнейшее ослабление ценового давления. Хотя инфляция начала снижаться после пика в мае (14,3% в июне), она все еще значительно превышает целевой уровень 5%.

Динамика инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния погодных условий на предложение и цены сельскохозяйственной продукции, считает НБУ.

"Неблагоприятные погодные условия задержали жатву и ограничили перспективы урожаев", – говорится в заявлении НБУ.

По предварительным оценкам НБУ, в июле общая инфляция может несколько вырасти, тогда как базовая инфляция продолжит снижаться. В последующие месяцы ожидается выход инфляции на траекторию устойчивого замедления.

"Учитывая более существенные потери от войны и дальнейший перенос на цены растущих затрат бизнеса, ухудшение прогноза урожаев и эффекты от фактического ослабления гривны к евро, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию инфляции в сторону более медленного снижения. Предполагается ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% – в 2026 году и цели 5% – в 2027 году", – заявил НБУ.

Обновленный прогноз НБУ предусматривает более длительное сохранение учетной ставки на уровне 15,5% до IV квартала 2025 года.