НБУ втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Інфляція сповільнюється не так швидко, як очікував Нацбанк

Фото: НБУ

Національний банк України у четвер, 24 липня, оголосив про рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Її не переглядають уже три засідання поспіль.

"Ураховуючи злам інфляційного тренду в червні, а також контрольованість інфляційних очікувань, НБУ не вбачає потреби в додаткових кроках з підвищення облікової ставки. Однак, зважаючи на повільніше, ніж очікувалося, зниження інфляції та баланс ризиків для цінової динаміки НБУ наразі не бачить і простору для пом’якшення процентної політики", – пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Головна мета рішення НБУ – підтримати контрольованість інфляційних очікувань і забезпечити подальше послаблення цінового тиску. Хоча інфляція почала знижуватися після піку в травні (14,3% у червні), вона все ще значно перевищує цільовий рівень 5%.

Динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції, вважає НБУ.

"Несприятливі погодні умови затримали жнива й обмежили перспективи врожаїв", – йдеться в заяві НБУ.

За попередніми оцінками НБУ, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція продовжить знижуватися. У наступні місяці очікується вихід інфляції на траєкторію стійкого сповільнення.

"Враховуючи суттєвіші втрати від війни та подальше перенесення на ціни чимраз більших витрат бізнесу, погіршення прогнозу врожаїв та ефекти від фактичного послаблення гривні до євро, НБУ переглянув прогнозну траєкторію інфляції в бік повільнішого зниження. Передбачається її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% – у 2026 році й цілі 5% – у 2027 році", – заявив НБУ.

Оновлений прогноз НБУ передбачає триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% до IV кварталу 2025 року.